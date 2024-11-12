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Giriş Tarihi: 12.11.2024 10:15 Son Güncelleme: 12.11.2024 10:46

Yol keserek ateş yakmışlardı… Operasyonla yakalandılar

İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK’nın sözde Gençlik Yapılanması’na düzenlenen operasyonda; Küçükçekmece İlçesi’ne bağlı Kanarya Mahallesi’nde yol keserek ateş yakan altı kişi yakalandı.

Emir SOMER Emir SOMER
Yol keserek ateş yakmışlardı… Operasyonla yakalandılar

İstanbul Emniyeti'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü polislerinin tespitlerinin ardından bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Bölücü terör örgütü PKK'nın sözde gençlik yapılanmasının talimatıyla 6 Kasım Çarşamba günü İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Kanarya Mahallesi Şahin Caddesi üzerinde yol keserek ateş yakan kişilerin kimlikleri belirlendi.

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri tarafından Küçükçekmece ilçesinde düzenlenen özel harekat destekli operasyonda; söz konusu olaylara karıştıkları saptanan altı kişi yakalanarak gözaltına alındı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan detaylı aramalarda bulunan dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.

Öte yandan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik Başakşehir İlçesi'nde düzenlenen operasyonda "Terör Örgütü Üyeliği" suçundan aranan beş kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan detaylı aramalarda 12 cep telefonu, 10 sim kart ve üç örgütsel döküman ele geçirildi.

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Yol keserek ateş yakmışlardı… Operasyonla yakalandılar
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