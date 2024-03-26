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Giriş Tarihi: 26.3.2024 11:05 Son Güncelleme: 26.3.2024 11:38

Yol kontrolünde 37 milyon lira değerinde külçe altın ele geçirildi

Hakkâri’nin Derecik ilçesinde jandarma tarafından yapılan yol kontrolü sırasında, piyasa değeri 37 milyon lira olan külçe altılar ele geçirildi.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Yol kontrolünde 37 milyon lira değerinde külçe altın ele geçirildi

Hakkâri İl Jandarma Komutanlığı Derecik ilçesi Ortaklar Yol Kontrol Noktasında bir araç şüphe üzerine durduruldu. Jandarma ekipleri araçta detaylı bir arama yaptı. Aramalar sırasında aracın motor bölümüne gizlenmiş ölümünde külçe altınlar bulundu. Yapılan çalışmalarda, 9 adet külçe altının 14 kilo 900 gram olduğu belirlendi.

Piyasa değerinin 37 milyon TL olan altınlara el konuldu. Araçtaki iki kişi gözaltına alındı. Jandarmaya götürülen iki kişinin ifade işlemleri devam ediyor. Öte yandan, Hakkâri'de son günlerde yurt dışından kaçak yollarla yurda getirilen külçe altınların ele geçirilmesi dikkat çekiyor. Yüksekova ilçesinde yakalanan bir aracın çeşitli bölgelerine gizlenmiş halde 221 kilogram yabancı ülke menşeli kaçak külçe altın ele geçirilmiş ve piyasa değerinin yaklaşık 450 milyon lira olduğu belirtilmişti.

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Yol kontrolünde 37 milyon lira değerinde külçe altın ele geçirildi
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