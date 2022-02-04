Yol ortasında aracının üzerine benzin döküp, ateşe verdi

Bayram Arslan, merkez Meram ilçesi Beyşehir Caddesi üzerinde yeğenine ait hafif ticari aracın üzerine benzin döküp ateşe verdi. Daha sonra kenarda sigara içip, aracın yanışını izleyen Bayram Arslan'ı görenler durumu polise ve itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangına hemen müdahale etti. Yangın kısa süre içerisinde söndürülürken, araç tamemen kullanılamaz hale geldi. Eşi ile boşanma aşamasında olduğu ve bu nedenle sinirlenmesi üzerine aracı ateşe verdiği ileri sürülen Bayram Arslan'ın, "Yanarsa yansın umurumda değil. Bunu bana yapmamalıydı" dedi.

Arslan ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.