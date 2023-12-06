Yol ortasında bıçaklandı! Hastanede öldü

D-100 karayolu üzeri İzmit İlçesi Kuruçeşme Işıklar mevkiinde meydana gelen olayda, vatandaşlar yaralı ve kanlar içinde, yerde yatan bir kişiyi gördü. Yaralanan kişinin mahalle sakinlerinden Öner İsaoğlu olduğunu gören bölge sakinleri, hemen 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahale sonrası yaralıyı alarak İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak bir çok yerinden bıçaklanan İsaoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.