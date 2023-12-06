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Giriş Tarihi: 6.12.2023 00:31 Son Güncelleme: 6.12.2023 09:16

Yol ortasında bıçaklandı! Hastanede öldü

Kocaeli İzmit İlçesi Kuruçeşme mevkiinde meydana gelen olayda, yol kenarında  bıçaklanmış bir halde bulunan Öner İsaoğlu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

ABBAS ÇAKAR
Yol ortasında bıçaklandı! Hastanede öldü

D-100 karayolu üzeri İzmit İlçesi Kuruçeşme Işıklar mevkiinde meydana gelen olayda, vatandaşlar yaralı ve kanlar içinde, yerde yatan bir kişiyi gördü. Yaralanan kişinin mahalle sakinlerinden Öner İsaoğlu olduğunu gören bölge sakinleri, hemen 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahale sonrası yaralıyı alarak İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak bir çok yerinden bıçaklanan İsaoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Yol ortasında bıçaklandı! Hastanede öldü
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