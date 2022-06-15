Yol ortasında şınav çektiği videoları sosyal medyaya yüklemişti... O görüntüleri bakın neden çekmiş?

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; "Trafiği durduran Pakistanlı yol ortasında şınav çekti" başlığıyla sosyal medyaya yansıyan ve tepki çeken olayla ilgili inceleme başlattı. Yabancı uyruklu bir magandanın, trafiğin akışını tehlikeye düşürecek şekilde yol ortasında şınav çektiği ve o anların kayda alındığı videoları sosyal medya hesabında paylaştığı tespit edildi.
Yabancı uyruklu şahıs trafiği durdurup yol ortasında şınav çekti | Video
Videoların 1.5 yıl önce Uğur Mumcu Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde çekildiği belirlendi. Videoları sosyal medyaya yüklediği belirlenen Pakistan uyruklu A.R. (22) çalıştığı iş yerinde yakalanarak gözaltına alındı. A.R. ifadesinde "Videoları 1.5 yıl önce kız arkadaşıma hava atmak için çektim ve sosyal medyaya yükledim dedi. "Trafik Güvenliğinin Tehlikeye Sokulması" suçundan ötürü yasal işlem yapılan A.R.'nin hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldığı ifade edildi.