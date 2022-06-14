“Yol ortasında şınav” videosuna gözaltı

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; "Trafiği durduran Pakistanlı yol ortasında şınav çekti" başlığıyla sosyal medyaya yansıyan ve tepki çeken olayla ilgili inceleme başlattı. Yabancı uyruklu bir magandanın, trafiğin akışını tehlikeye düşürecek şekilde yol ortasında şınav çektiği tespit edildi. Videonun 1.5 yıl önce Uğur Mumcu Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde çekildiği belirlendi.
Yabancı uyruklu şahıs trafiği durdurup yol ortasında şınav çekti | Video
Videoyu sosyal medyaya yüklediği belirlenen Pakistan uyruklu A.R. (22) çalıştığı iş yerinde yakalanarak gözaltına alındı. "Trafik Güvenliğinin Tehlikeye Sokulması" suçundan yasal işlem yapılan A.R.'nin hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldığı ifade edildi.