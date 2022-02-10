Yol ortasındaki araçta, ölü olarak bulunmuştu

TEM Otoyolu üzeri Kartepe İlçesi Acısu mevkiinde meydana gelen olayda, İstanbul istikametine giden sürücüler, bir otomobilin, yolun ortasında durduğunu gördü. O sırada yoldan geçmekte olan bir oto kurtarıcının sürücüsü olan Muhammet Kuruoğlu, durumdan şüphelenerek durdu. Aracın yanına gittiğinde ise sürücüsünün hareketsiz bir şekilde araç içinde olduğunu gördü.

Hemen 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Ardından Kuruoğlu, bir Tır sürücüsünden de yardım isteyerek, herhangi bir kazaya sebebiyet vermemesi amacıyla aracı yol kenarına çekti. Bu esnada olay yerine gelen Polis ve 112 ekiplerinin yaptıkları kontrollerde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemeler sonrası, aracı içerisinde ölü olarak bulunen ve isminin Muammer Goncagül olduğu öğrenilen sürücünün cenazesi morga kaldırıldı

ESKİŞEHİR'DEN DÖNÜYORDU

Yapılan adli işlemler sonrası, hayatını kaybeden Goncagül'ün yakınlarına ulaşıldı. Kaynak ustası olduğu öğrenilen Muammer Goncagül'ün İstanbul Çatalca'da ikamet ettiği ve iş için gittiği Eskişehir'den döndüğü öğrenildi. 10 yıl önce Bypass ameliyatı olan ve 9 kez anjiyo yapılan Goncagül'ün seyir halindeyken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatınıo kaybettiği tespit edildi. Goncagül'ün cenazesi yapılan işlemleri sonrası, toprağa verilmek üzere İstanbul Çatalca'ya götürüldü.