Yol ortasındaki kıskançlık cinayetine üst mahkemeden onay!

Akrabalarıyla görüşmesini istemediği eşinin kendisini dinlemediği gerekçesiyle çıkan tartışma sonrası av tüfeği ile sokak ortasında karısını öldüren cani koca hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. 5 çocuk annesi Hatice Çelik, eşi Veysi Çelik tarafından 8 Haziran günü Arnavutköy'deki evinin bulunduğu sokakta pompalı silahla vurularak öldürülmüştü. Dehşet anları çevredekiler tarafından da görüntülendi. Eşini çocuklarının gözü önünde öldürdükten sonra olay yerinden kaçan Veysi Çelik, 25 Haziran günü saklandığı evde yakalanmış ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

CİNAYETİ İŞLEDİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Hatice Çelik'in kız kardeşi ile görüşmesini istemediği için son dönemlerde sıklıkla kavga ettiklerini söyleyen Veysi Çelik ifadesinde "Olaydan bir gün önce eşim evde yoktu. Çocuklara sorduğumda kız kardeşinin evine gittiğini ve orada kalacağını söylediler. Sabah eşim eve geldiğinde otobüs bileti aldığını ve küçük olan 2 çocuğumla birlikte memlekete gideceğini söyledi. Tartıştık. Eşim dışarı çıkıp gitmeye çalışınca peşinden giderek silahla vurdum" diyerek cinayeti itiraf etmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Hatice Çelik'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSE ÇARPTIRILDI

Olay sırasında yeğen Saim Çelik eniştesini durdurmaya çalışsa da yere düşen Hatice Çelik'e bir el daha ateş ettiği ve Veysi Çelik'in olay nedeni ile korkup kaçtığı belirlendi. 'Kasten Adam Öldürme' suçundan 41 Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Veysi Çelik hakkında karar verildi. Ağır Ceza Başkanı Nursel Bedir ve heyeti yapılan yargılama sonunda Çelik'in eşini kasten öldürdüğüne karar vererek herhangi bir indirim uygulamaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapsine karar verdi.

ÜST MAHKEME KARARI ONADI

Yerel mahkemenin verdiği karara itiraz edilince dosya bir üst mahkeme olan Bölge Adliye Mahkemesine (BAM) gönderildi. Dosyayı inceleme altına alan BAM Ağır Ceza Mahkemesinin yargılama neticesinde vermiş olduğu kararın yerinde buldu. BAM'ın verilen cezayı onaylaması üzerine itiraz edilirse dosya YARGITAY'a taşınacak.