Haberler Yaşam Haberleri Yol ortasındaki kıskançlık cinayetine üst mahkemeden onay!
Giriş Tarihi: 5.12.2021 10:51 Son Güncelleme: 5.12.2021 10:52

Yol ortasındaki kıskançlık cinayetine üst mahkemeden onay!

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Yol ortasındaki kıskançlık cinayetine üst mahkemeden onay!

Akrabalarıyla görüşmesini istemediği eşinin kendisini dinlemediği gerekçesiyle çıkan tartışma sonrası av tüfeği ile sokak ortasında karısını öldüren cani koca hakkında mahkeme yapılan yargılama sonunda, herhangi bir indirim uygulamadan ağırlaştırılmış müebbet hapsine karar vermişti. Cani koca hakkında verilen müebbet hapis cezası bir üst mahkeme olan Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onandı.

Akrabalarıyla görüşmesini istemediği eşinin kendisini dinlemediği gerekçesiyle çıkan tartışma sonrası av tüfeği ile sokak ortasında karısını öldüren cani koca hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. 5 çocuk annesi Hatice Çelik, eşi Veysi Çelik tarafından 8 Haziran günü Arnavutköy'deki evinin bulunduğu sokakta pompalı silahla vurularak öldürülmüştü. Dehşet anları çevredekiler tarafından da görüntülendi. Eşini çocuklarının gözü önünde öldürdükten sonra olay yerinden kaçan Veysi Çelik, 25 Haziran günü saklandığı evde yakalanmış ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

CİNAYETİ İŞLEDİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Hatice Çelik'in kız kardeşi ile görüşmesini istemediği için son dönemlerde sıklıkla kavga ettiklerini söyleyen Veysi Çelik ifadesinde "Olaydan bir gün önce eşim evde yoktu. Çocuklara sorduğumda kız kardeşinin evine gittiğini ve orada kalacağını söylediler. Sabah eşim eve geldiğinde otobüs bileti aldığını ve küçük olan 2 çocuğumla birlikte memlekete gideceğini söyledi. Tartıştık. Eşim dışarı çıkıp gitmeye çalışınca peşinden giderek silahla vurdum" diyerek cinayeti itiraf etmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Hatice Çelik'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSE ÇARPTIRILDI

Olay sırasında yeğen Saim Çelik eniştesini durdurmaya çalışsa da yere düşen Hatice Çelik'e bir el daha ateş ettiği ve Veysi Çelik'in olay nedeni ile korkup kaçtığı belirlendi. 'Kasten Adam Öldürme' suçundan 41 Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Veysi Çelik hakkında karar verildi. Ağır Ceza Başkanı Nursel Bedir ve heyeti yapılan yargılama sonunda Çelik'in eşini kasten öldürdüğüne karar vererek herhangi bir indirim uygulamaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapsine karar verdi.

ÜST MAHKEME KARARI ONADI

Yerel mahkemenin verdiği karara itiraz edilince dosya bir üst mahkeme olan Bölge Adliye Mahkemesine (BAM) gönderildi. Dosyayı inceleme altına alan BAM Ağır Ceza Mahkemesinin yargılama neticesinde vermiş olduğu kararın yerinde buldu. BAM'ın verilen cezayı onaylaması üzerine itiraz edilirse dosya YARGITAY'a taşınacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'na Mersin'de soğuk duş! 29 ilden otobüsle takviye yaptılar! Ancak bu kadar kişi toplayabildiler...
Film olsa 'bu kadarı olmaz' denir! Bir siyasetçi, bir gazeteci, bir yasak aşk!
İngilizlerin dizisi İstanbul'da gerçek oldu: Her ayıldığında yanında başka bir erkek vardı!
İYİ Parti mitinglerinde olaylar bitmiyor! Soru sormak isteyen vatandaşı tehdit edip yaka paça attılar
Son Dakika: Kan donduran çocuk cinayetinde yeni görüntüler! Cani üvey anne aç bıraktığı çocuğun karşında dondurma yedi!
Baba kız tartışması cinayetle bitti! Küfür ederek saldırınca...
Son dakika: Başkan Erdoğan'a bombalı tuzak önlendi! Göreve gidecek polis durumu fark edince imha edildi
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir 'Dünyaya Sunuyoruz" diyerek duyurdu: Çarpan etkisi yaratacak
CHP lideri Kılıçdaroğlu namus sözünü tutmadı! Söz verdiği halde kovulan işçilere randevu vermedi
CHP’lilerce peşkeş çekilen arsayı SABAH görüntüledi! İşte ‘Ballı Bağış’ın arsası
Wiser keşif platformu oldu
Wiser keşif platformu oldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Yol ortasındaki kıskançlık cinayetine üst mahkemeden onay!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA