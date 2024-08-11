Yol tartışması katliamla bitti: 3 ölü 5 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde trafik anlaşmazlığı sonucu çıkan silahlı çatışmada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. İddiaya göre, Sucularlı Mahallesi'nde üzüm alım satımı yapılan bir işyerinde bulunan Mehmet Şahin (56), çocukları Naci Şahin (32), İbrahim Şahin (24) ile yoldan otomobiliyle geçen bir kişi arasında aşırı hız yapması ve yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Bu tartışmanın ardından, yakında restoranı olan Abdurrahim Denizedalan'ın aralarında bulunduğu bir grup olay yerine geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Tüfekle vurulan Mehmet Şahin (56) ve Abdurrahim Denizedalan (46) ile adı henüz belirlenemeyen bir kişi hayatını kaybederken, 5 kişi tedavi altına alındı. Ayakta tedavisi yapılan İbrahim Şahin (24) gözaltına alındı.