Yol tartışması zincirleme kazaya neden oldu: 13 yaralı

İstanbul Küçükçekmece'de D-100 Karayolu'nda, geçtiğimiz gün 06.45 sıralarında servis minibüsü şoförü Ömer Suiçmez ile başka bir servisin şoförü arasında tartışma çıktı. Bir süre böyle ilerledikten sonra aniden manevra yapan servis şoförleri zincirleme kazaya neden oldu. Önce Suiçmez'in kullandığı servis minibüsü ardından da su tankeri ve başka bir minibüs daha kazaya karıştı. Kazada 13 kişi yaralanırken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslar ile çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza yerinde çalışma başlattı. Kaza nedeniyle 2 şeridin kapandığı Avcılar istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Bir süre sonra kaza yapan araçlar çekici yardımı ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Trafik normal akışına döndü.