Yol ve köprüleri karartan hırsızları JASAT dedektifleri yakaladı

Kuzey Marmara Otoyolu üzeri, Kocaeli geçişinde bulunan bağlantı yolları ve köprülerden bir biri ardına meydana gelen aydınlatma direklerine giden kablo hırsızlıkları, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı, JASAT Timi (Jandarma Suç Araştırma Timi) tarafından araştırılmaya başlandı. Olayı detaylı olarak inceleyen Jandarma ekipleri, güzergâhta bulunan onlarca kameraya ait görüntüleri, tek tek dikkatli bir şekilde inceledi. Yaklaşık 35 saat süren kamera incelemesi sonucu olayın failleri tespit edilerek operasyon için düğmeye basıldı.

TUTUKLANDILAR

JASAT ekiplerinin dikkatli ve başarılı çalışmaları sonucu tespit edilen M.P. A.P, H.İ.P. ve M.P isimli zanlılar, Gebze ve Dilovası İlçelerinde farklı adreslere yapılan baskınlar ile yakalanarak gözaltına alındı. 4 farklı olayda yaklaşık 2 bin 500 metre aydınlatma kablosu çaldıkları belirlenen ve akraba oldukları tespit edilen şüpheliler, Jandarma'da tamamlanan işlemleri sonrası sevk edildikleri adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.