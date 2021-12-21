Yol verme kavgası diyaliz hastası kadını öldürdü

72 yaşındaki Nazmiye Yurtkoru, diyaliz hastasıydı. Sarıyer'de ikamet eden yaşlı kadın 19 Nisan günü Mustafa Pertek'in sürücüsü olduğu hasta nakil aracı ile özel bir diyaliz merkezine gitmeye çalışıyordu. Yaşlı kadın ve şoför, trafikte seyir halindeyken iddiaya göre Muammer Çapoğlu isimli bir sürücü, aracı sıkıştırmaya başladı. Çapoğlu ile Pertek, arasında yol verme nedeniyle tartışma başladı. İkili arasındaki sözlü kavga yerini arbedeye bıraktı. Muammer Çapoğlu, aracındaki krikoyu alarak aşağı indi. Diyaliz hastası kadının içinde bulunduğu araca vurmaya başlayan genç adam, şoförün oturduğu kapıya yönelerek kapıyı açamaya çalıştı.

ARAÇTAN FIRLADI

Yaşlı kadın, yaşanan tartışma nedeniyle korkarak araçtan inmeye çalıştığı sırada şoför Peltek, gaza basarak yoluna devam etti. Tam bu sırada vücudunun yarısı dışarıda olan kadın, araçtan düştü. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan kadının, vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştu. Tedavi altına alınarak günlerce yoğun bakımda kalan kadın, kazadan bir süre sonra hayatını kaybetti. Yaşlı kadının kızı Birnur Yurtkoru annesinin ölümü nedeni ile şikâyetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖLÜMÜ KAZADAN DEĞİL, BÖBREK YETMEZLİĞİNDEN

Soruşturma kapsamında, Adli Tıp Kurumu müteveffanın ölümünün kronik hastalıklarına bağlı böbrek yetmezliğinden kaynaklandığını, ölümü ile trafik kazası arasında illiyet bağının bulunmadığına dair bir rapor verdi. Bilirkişi ise, meydana gelen kazada kadını diyaliz merkezine götüren şoför Mustafa Pertek'in asli kusurlu, Muammer Çapoğlu'nun ise tali kusurlu olduğunu rapor etti.

YARALAMA DAVASI

Savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma sonunda iki şoför hakkında, 'Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma' suçundan dava açıldı. Hazırlanan iddianamede Adli Tıp Kurumu raporu kapsamında yaşlı kadının ölümünde şoförlerin karıştığı kazanın neden olmadığı belirtildiği için iki şoföre taksirle ölüme neden olma suçundan takipsizlik verildi. Üç aydan bir yıla kadar hapsi istenen sürücüler, Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanacak.