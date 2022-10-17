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Giriş Tarihi: 18.10.2022

‘Yol verme’ kavgasında 4 kişi yaralandı

İZMİR'IN Buca ilçesinde önceki gün saat 16.50 sıralarında iddiaya göre Ş.A. (41) ile oğlu Y.A. (17) otomobille seyir halindeyken, M.A. (20) ve F.C.E.'nin (21) içinde bulunduğu otomobille ara yoldan çıkarken karşılaştı. Sözlü başlayan yol verme tartışmasında, Ş.A. ve Y.A. araçtan inerek sopa ve bıçakla M.A. ve F.C.E.'ye saldırdı. M.A. ve F.C.E. de araçlarından aldıkları bıçak ile karşılık verdi. Yaralanan 4 kişiden F.C.E. ile Y.A.'nın sağlık durumlarının kritik olduğu öğrenilirken, M.A. ile Ş.A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. DHA

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‘Yol verme’ kavgasında 4 kişi yaralandı
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