Haberler Yaşam Haberleri Yol verme kavgasında öldürüldü
Giriş Tarihi: 18.1.2022

Yol verme kavgasında öldürüldü

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Yol verme kavgasında öldürüldü
İstanbul Gaziosmanpaşa'da, sokakta yol verme nedeniyle çıkan kavgada silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti. Olay, önceki gece 23.45 sıralarında, Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi 1074'üncü Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; otomobiliyle evine dönen 2 çocuk babası 36 yaşındaki Sabri Taşdelen, sokak üzerinde karşı yönden gelen bir sürücüyle yol verme nedeniyle tartışma yaşadı. Tartışma sonucu kimliği belirlenemeyen sürücü, Sabri Taşdelen'e tabancayla ateş etti. Saldırgan olay yerinden kaçarken Taşdelen kanlar içinde yere düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Sabri Taşdelen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Taşdelen'in cenazesi otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kastamonulu olan Sabri Taşdelen'in Gaziosmanpaşa Doğanyurt ve İnebolu İlçeleri Derneği Başkanı olduğu belirtildi. Taşdelen'in cenazesi defnedilmek üzere memleketi Kastamonu'ya gönderilirken polis olayla ilgili çalışma başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Emekliler, memurlar, dul yetim maaşı alanlar dikkat! 'Ek zam' ne zaman hesaplara yatacak?
Selçuk Bayraktar'dan ABD'li profesör Max Tegmark'a tarihi cevap: Utanmanız gereken yaptığınız soykırım ve katliamlardır
Hakan Ural'dan onay çıktı Melisa Ural'dan aşk pozu geldi! Melisa Ural'ın sevgilisi Alaattin ile paylaşımı...
Son dakika: Arnavutluk'ta Başkan Erdoğan'a sevgi seli! Ethem Bey Camii ibadete açıldı
Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren yasa teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi
Son dakika: Başkan Erdoğan Arnavutluk'ta FETÖ ile mücadele mesajı: Somut adımlar atılması en büyük beklentimizdir
Son dakika: Kayseri'de 4.9 büyüklüğünde deprem! Yozgat, Nevşehir ve Sivas'ta hissedildi (Son depremler)
Sezen Aksu'nun skandal şarkı sözlerine Diyanet'ten tepki: "Son derece dikkatli olunmalı”
Manisa'da toprak kaydı, Roma dönemi mezarı ortaya çıktı!
24'üne basan Zehra Çilingiroğlu doğum gününde annesini dinlemeye gitti! Geceye Hülya Avşar'ın devasa tektaşı damga vurdu!
ARKADAŞINA GÖNDER
Yol verme kavgasında öldürüldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA