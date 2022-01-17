Yol verme kavgasında öldürüldü

İstanbulGaziosmanpaşa'da, sokakta yol verme nedeniyle çıkan kavgada silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti. Olay, önceki gece 23.45 sıralarında, Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi 1074'üncü Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; otomobiliyle evine dönen 2 çocuk babası 36 yaşındaki Sabri Taşdelen, sokak üzerinde karşı yönden gelen bir sürücüyle yol verme nedeniyle tartışma yaşadı. Tartışma sonucu kimliği belirlenemeyen sürücü, Sabri Taşdelen'e tabancayla ateş etti. Saldırgan olay yerinden kaçarken Taşdelen kanlar içinde yere düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Sabri Taşdelen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Taşdelen'in cenazesi otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kastamonulu olan Sabri Taşdelen'in Gaziosmanpaşa Doğanyurt ve İnebolu İlçeleri Derneği Başkanı olduğu belirtildi. Taşdelen'in cenazesi defnedilmek üzere memleketi Kastamonu'ya gönderilirken polis olayla ilgili çalışma başlattı.