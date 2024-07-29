Yol verme kavgasında sürücüyü darbeden maganda tutuklandı

Bağcılar'da sürücü O.K., yol verme nedeniyle tartıştığı başka bir sürücü E.C. tarafından öldüresiye darbedildi. Kafasına aldığı darbeyle baygınlık geçiren sürücüye çevredekiler müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Kullandığı aracın plaka bilgilerinden kimliğini belirleyen polis ekipleri, şüpheli E.C'yi (29) Beylikdüzü'ndeki iş yerinde gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

"BIÇAĞI VER ÖLDÜRECEĞİM"

Mağdur O.K., polis ekiplerine verdiği ifadesinde dehşet anlarını şu cümlelerle ifade etti: "27.07.2024 günü saat 19:30-20:00 sıralarında aracım ile Demirkapı Mahallesi'nde bir sokağın içerisine döndüğüm esnada yol ortasında bir araç duruyordu. İçerisinde bir erkek bir kadın şahıs vardı. Ben de geçmek için kornaya bastım. Araç içerisinde olan erkek şahıs bana 'hayırdır lan' dedi. Aramızda sözlü tartışma yaşadık. Sonrasında aracında kadın olmasından dolayı şahsa basit bir küfür ettim. Şahıs arabadan indi. Kadına 'bıçağı ver öldürecem' dedi. Şahıs bana karşı küfür etti fakat şuan hatırlamıyorum. Ben de araç kapısı açılmadığı için aracı biraz öne alarak araçtan indim. Şahsın yanına geldiğimde ayağım kayarak yere düştüm. Yüzüme tekme attı. O esnada bayılmışım, gözümü açtığımda ambulans içerisindeydim. Kaşım yarıldı, burnumda kırık oluştu. Çenemde yarılma oluştu. 3 dişimde kırık var. Beni darp eden, tehdit eden, ve hakaret eden şahıstan davacı ve şikayetçiyim"

TUTUKLANDI

Savcılık ifadesinin ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edilen şüpheli E.C., kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralamak ve kasten yaralama suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.