Yol verme tartışması cinayetle bitti: Başına çekiçle vurup silahla öldürdüler

Korkunç cinayet Antalya'nın Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Antalya Şoförler Odası'na ait çekicide şoför olarak çalışan Mert Engin, aküsü biten taksiyi çekmek için söz konusu adrese gitti. Taksiyi çekeceği sırada yoldan geçmekte olan araçta bulunan iki kişi ile arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 2 kişi Mert Engin'e saldırdı. Araçtan aldıkları çekiç ile başına vurdular. Kanlar içinde yere yığılan Engin bayıldı. Bir süre sonra Mert Engin kendine geldiği sırada saldırganlardan birisi ruhsatsız silahı ile Engin'in başına ateş etti. Silahlı saldırının ardından vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mert Engin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili 17 yaşındaki D.D.'yi yakalarken, çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen B.D.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden kiralık otomobille kaçtığı saptanan B.D.'nin, aracı babasının Aydoğmuş Mahallesi'nde bulunan evinin önüne terk ettiğini belirledi. Ekipler, B.D.'nin babasının evinde yaptıkları aramada kiralık araca ait anahtar, B.D.'ye ait cep telefonu ve suç aleti tabancayı ele geçirdi. Öte yandan öldürülen Engin'in düğün hazırlığı yaptığı ve 2 ay sonra evleneceği anlaşıldı.