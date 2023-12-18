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Giriş Tarihi: 18.12.2023

Yol verme tartışması cinayetle sonuçlandı

DHA
Yol verme tartışması cinayetle sonuçlandı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde İlkay Çetinkaya (43), trafikte tartıştığı sürücü Eşref A.(65), tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü.
Olay, dün öğle saatlerinde Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. İlçede bıçak yapım atölyesi bulunan İlkay Çetinkaya'nın otomobili seyir halindeyken, ters yönden gelen Eşref A.'nın otomobili ile karşılaştı. Çetinkaya'nın Eşref A.'yı uyarması üzerine ikili arasındaki yol verme tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada otomobildeki tabancasını alan Eşref A., Çetinkaya'ya 5 el ateş etti. Vücuduna 4 kurşun isabet eden Çetinkaya, kanlar içerisinde yere düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İlkay Çetinkaya, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Eşref A. ise polis tarafından gözaltına alındı. DHA

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Yol verme tartışması cinayetle sonuçlandı
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