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Giriş Tarihi: 18.9.2023 15:53

Yol verme tartışması mahalle kavgasına dönmüştü... Gözaltındaki 24 kişi adliyeye sevk edildi

İstanbul Maltepe’de motosikletli kurye ile yol verme tartışmasından çıkan mahalle kavgasında 1 kişi ölmüş 4 kişi ise yaralanmıştı. Konuyla ilgili gözaltına alınan şüpheli 24 kişi adliyeye sevk edildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Yol verme tartışması mahalle kavgasına dönmüştü... Gözaltındaki 24 kişi adliyeye sevk edildi

Maltepe'de önceki gün meydana gelen olayda Motosikletli kurye yol verme yüzünden 3 kişiyle tartıştı. Olay yerinden ayrıldıktan sonra çalıştığı pideciye giderek durumu akrabalarına anlatan kurye, bir süre sonra akrabalarını da yanına alarak geri döndü.

İki grup arasında sokak ortasında adeta bir meydan savaşı yaşandı. Olay sırasında Önder Gülsuyu (51) bıçaklanarak hayatını kaybetti. Mehmet Gülsuyu (42), Savaş Gülsuyu (42), Kadir Gülsuyu (23) ve ölen kişinin eşi olduğu belirlenen Nurgül Gülsuyu yaralandı.

24 KİŞİ ADLİYEDE

Polis tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada kavgaya karıştığı tespit edilen şüpheliler gözaltına alındı. Olay sırasında geri dönerek saldıran tarafta olduğu belirtilen 24 kişinin işlemleri Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliğinde yapıldı.

Sorgulanan şüphelilerden Metin Ç.'nin olayda bıçak kullanarak Önder Gülsuyu'nu öldüren kişi olduğu belirlendi.

Emniyette işlemleri tamamlanan 5'i kadın 24 şüpheli geniş güvenlik önlemleri altında Asayiş Şube Müdürlüğünden çıkarılarak Adliyeye sevk edildi.

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Yol verme tartışması mahalle kavgasına dönmüştü... Gözaltındaki 24 kişi adliyeye sevk edildi
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