Yol verme tartışması mahalle kavgasına dönmüştü... Gözaltındaki 24 kişi adliyeye sevk edildi

Maltepe'de önceki gün meydana gelen olayda Motosikletli kurye yol verme yüzünden 3 kişiyle tartıştı. Olay yerinden ayrıldıktan sonra çalıştığı pideciye giderek durumu akrabalarına anlatan kurye, bir süre sonra akrabalarını da yanına alarak geri döndü.
İki grup arasında sokak ortasında adeta bir meydan savaşı yaşandı. Olay sırasında Önder Gülsuyu (51) bıçaklanarak hayatını kaybetti. Mehmet Gülsuyu (42), Savaş Gülsuyu (42), Kadir Gülsuyu (23) ve ölen kişinin eşi olduğu belirlenen Nurgül Gülsuyu yaralandı.