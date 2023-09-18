Yol verme tartışması mahalle kavgasına dönmüştü... Gözaltındaki 24 kişi adliyeye sevk edildi

İki grup arasında sokak ortasında adeta bir meydan savaşı yaşandı. Olay sırasında Önder Gülsuyu (51) bıçaklanarak hayatını kaybetti. Mehmet Gülsuyu (42), Savaş Gülsuyu (42), Kadir Gülsuyu (23) ve ölen kişinin eşi olduğu belirlenen Nurgül Gülsuyu yaralandı.