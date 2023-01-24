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Giriş Tarihi: 24.1.2023 12:59 Son Güncelleme: 24.1.2023 13:16

Yol verme tartışmasında çek pasla saldırdı

İstanbul Şişli’de iki sürücü arasında yaşanan trafikte yol verme tartışmasında, bir sürücünün yakını küfrederek gelip, diğer sürücüye çek pasla vurarak saldırdı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Yol verme tartışmasında çek pasla saldırdı

İstanbul trafiğinde yol verme nedeniyle kavgalar yaşanıyor. Şişli Gülbahar Mahallesi'nde trafiğin yoğun olduğu öğle saatlerinde iki araç sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandı.

Meydana gelen trafik kavgası sırasında bir araçtan çıkan şahıs elinde çek pasla çıkarak tartışma yaşanan diğer sürücüye saldırıp darp etmeye başladı.

Meydana gelen kavga çevredeki vatandaşların araya girmesi ile yaralanma meydana gelmeden sona erdi.

Trafikte yaşanan kavganın sonrasında her iki araç sürücüsü de araya girenlerin sakinleştirilmesi sonrasında yollarına devam ettiler.

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Yol verme tartışmasında çek pasla saldırdı
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