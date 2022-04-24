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Giriş Tarihi: 25.4.2022

Yol verme tartışmasında öldürüldü

Yol verme tartışmasında öldürüldü
Sakarya Erenler'de yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada tabancayla vurulan Murat Çoban (31), yaşamını yitirdi. Olay önceki gün saat 18.00 sıralarında, Hacıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, pazarcılık yapan Murat Çoban ile bir kişi mahalle arasında yol verme meselesi nedeniyle araçlarından inerek tartışmaya başladı. Kimliği henüz tespit edilemeyen araç sürücüsü tabancasını çıkararak ateşledi ve Murat Çoban'ı vurdu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Ağır yaralanan Murat Çoban kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Polis, olayın ardından kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. DHA

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Yol verme tartışmasında öldürüldü
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