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Giriş Tarihi: 29.5.2023

Yol vermeme kavgası kanlı bitti

Yol vermeme kavgası kanlı bitti
Tekırdağ'ın Çorlu ilçesinde trafikte yol vermeme tartışmasında Reşat G.'nin diğer sürücü Tayfun Işık'ı tabanca ile vurarak öldürdüğü anlar, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Işık, otomobilden inip Reşat G.'nin bulunduğu otomobile elinde silahla koşuyor. Otomobilin kapısını açan Reşat G. de aracına doğru gelen Işık'a ateş ediyor. Işık, başına isabet eden kurşunla yere yığılıyor. Olayın ardından her iki otomobilde bulunan kişilerin araçlardan indikleri görülüyor. DHA

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Yol vermeme kavgası kanlı bitti
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