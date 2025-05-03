Yol yapımı için kazı çalışmasında doğalgaz boru hattı hasar gördü

Olay, saat 22.45 sıralarında Atakent Mahallesi Çilekli Vadi Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezi önünde meydana geldi. Yol yapım çalışması nedeniyle yapılan kazı esnasında iş makinesi doğalgaz borusu hattına hasar verdi. Borudan sızan gaz çevrede paniğe sebep olurken, ihbar üzerine bölgeye İGDAŞ, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, İGDAŞ ekipleri de bölgedeki gaz akışını keserek hattı onardı. Herhangi bir patlamanın yaşanmadığı boru hattından çıkan basınçlı gaz çevredeki vatandaşlarda korku ve panik yaşattı.