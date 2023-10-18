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Giriş Tarihi: 18.10.2023 10:49 Son Güncelleme: 18.10.2023 10:54

Yola 200 kiloluk domuz fırladı, 2 kişi hayatını kaybetti

Bursa’da hafif ticari aracıyla seyir halinde olan 46 yaşındaki Recai Ekin anayola aniden fırlayan domuza çarpıp yoldan çıktı feci kazada sürücü Recai Ekin olay yerinde, yanındaki yolcu 53 yaşındaki Bedrettin Çelebi ise kaldırıldığı hastanede öldü.

Remzi YILMAZ
Yola 200 kiloluk domuz fırladı, 2 kişi hayatını kaybetti

Orhangazi-İznik Karayolu Üreğil kavşağı yakınlarında hafif ticari aracıyla seyir halinde olan Recai Ekin, aniden anayola fırlayan domuza çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki zeytinlik alana uçtu. Hurdaya dönen otomobili gören diğer sürücüler durumu hemen kurtarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif ticari aracın sürücüsü Recai Ekin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Aynı araçta yolcu olarak bulunan Bedrettin Çelebi ise ağır yaralı halde araç içinden çıkarılarak ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine sevk edildi. Bedrettin Çelebi burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Aracın çarptığı ve yaklaşık 200 kilo ağırlığında olduğu tahmin edilen domuz ise telef oldu. Kaza yerine gelen jandarma ve Cumhuriyet Savcısı olay yerinde inceleme yaptıktan sonra sürücü Recai Ekin'in cenazesi Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.

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Yola 200 kiloluk domuz fırladı, 2 kişi hayatını kaybetti
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