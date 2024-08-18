Yola bırakılan bordür taşına otomobil çarptı, karı koca öldü çocukları ağır yaralı

Burdur'un Karamanlı ilçesine bağlı Mürseller köyü kavşağında kaza meydana geldi. İzzet Sayar idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüj yapımı için yol kenarına bırakılan bordür taşlarının olduğu yığına çarptı. Çarpmanın şiddeti ile otomobil hurda yığınına döndü.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücü İzzet Sayar ve araçta yolcu olarak bulunan eşi Neşe Sayar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı Ali Yahya Sayar ise itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılırken sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ali Yahya sayar'ın durumunun ciddi olduğu bildirildi. Ölüm haberini alan Neşe, İzzet Sayar çiftinin yakınları sinir krizi geçirdi.