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Giriş Tarihi: 4.1.2025 17:37 Son Güncelleme: 4.1.2025 18:46

Yola çıkan tavşan kazaya neden oldu: 2 ölü, 5 yaralı

Konya’nın Derebucak ilçesinde iddiaya göre yola çıkan tavşana çarpmamak için manevra yapan iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 52 yaşındaki Erdal Sönmez ve Cengiz Erol (26) hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

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Yola çıkan tavşan kazaya neden oldu: 2 ölü, 5 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Yeni Konya - Antalya kara yolunda meydana geldi. İddiaya göre Derebucak ilçe merkezine 8 kilometre mesafedeki Gembos Ovası mevkiinde seyir halinde olan otomobille karşı yönden gelen hafif ticari araç yola çıkan tavşan nedeniyle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 52 yaşındaki Erdal Sönmez ve Cengiz Erol (26) hayatını kaybetti. Ağır yaralılar Hasan Erol (27), Hasip Erol (53) ile Süleyman Erol (25), Erdoğan Çakmak (52) ve Harun Reşit Şahin (34) kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Yola çıkan tavşan kazaya neden oldu: 2 ölü, 5 yaralı
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