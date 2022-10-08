Yola Devam filmi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Heyecan dolu sahneleriyle sinemaseverlerle buluşacak olan film Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Peki Yola Devam filmi konusu ne? Yola Devam filmi oyuncuları kim?

YOLA DEVAM FİLMİ KONUSU NE?

Yola Devam, engebeli bir arazide yolculuğa çıkan bir ailenin hayatına odaklanıyor. Hassas bir aile, tıpkı aralarındaki ilişki gibi engebeli olan bir arazide yolculuk yapar. Arka koltukta oturan baba, alçı takmaktadır ama gerçekte bacağı kırık mıdır? Gözyaşlarını tutamayan anne, gülümsemeye çalışır. Ailenin küçük oğlu,yol boyunca dans edip, şarkı söylemeye devam eder. Ailede gizemini koruyan tek kişi ise evin ağabeyidir. Yolculuk boyunca hasta köpekleri için endişelenen aile, bu süreçte birbirlerinin sinirlerini bozar.

Oyuncular: Hassan Madjooni, Pantea Panahiha, Rayan Sarlak