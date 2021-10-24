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Giriş Tarihi: 24.10.2021 09:10 Son Güncelleme: 24.10.2021 09:19

Yola dökülen salça faciaya neden oldu: 1 ölü, 10 yaralı

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Yola dökülen salça faciaya neden oldu: 1 ölü, 10 yaralı

Balıkesir Bursa karayolu Susurluk ilçesi yakınlarında meydana gelen akıl almaz kazaya 18 araç karıştı. Salça yüklü tırın kapağından yola dökülen salça nedeniyle kayganlaşan yol adeta savaş alanına döndü. İlk belirlemelere göre kazada 1 kişi öldü 10 kişi ise yaralandı.

Balıkesir Bursa Karayolunun 15'inci kilometresi Yeniköy mevkinde sürücüsü henüz belirlenemeyen salça yüklü tırdan yola salça döküldü. Kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetlerini kaybeden sürücüler zincirleme kazaya karıştı.

18 araç ya yoldan çıktı ya da birbirine çarptı. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

1 ÖLÜ 10 YARALI

İlk belirlemelere göre araçlarda bulunanlardan 1 kişi öldü 10 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla en yakındaki hastanelere götürüldü. Ekipler yol temizleme ve araçları kaldırma çalışmasını sürdürürken, ulaşım alternatif yollardan sağlanıyor.

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Yola dökülen salça faciaya neden oldu: 1 ölü, 10 yaralı
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