Yola dökülen salça faciaya neden oldu: 1 ölü, 10 yaralı

Balıkesir Bursa Karayolunun 15'inci kilometresi Yeniköy mevkinde sürücüsü henüz belirlenemeyen salça yüklü tırdan yola salça döküldü. Kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetlerini kaybeden sürücüler zincirleme kazaya karıştı.

18 araç ya yoldan çıktı ya da birbirine çarptı. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

1 ÖLÜ 10 YARALI

İlk belirlemelere göre araçlarda bulunanlardan 1 kişi öldü 10 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla en yakındaki hastanelere götürüldü. Ekipler yol temizleme ve araçları kaldırma çalışmasını sürdürürken, ulaşım alternatif yollardan sağlanıyor.