Yola dökülen yağ 3 ayrı kazaya neden oldu: 1’i ağır, 5 yaralı

'YOL KAYGANDI, ARACIM KAYDI'

30 metrelik uçurumdan yaralı olarak kurtulan Ömer Bars, annesini hastaneden köydeki eve götürürken yolun kaygan olmasından dolayı aracın kaydığını söyledi. Bars, "Yola yağ damlamış. Ben aşağıdan geliyordum. Döner dönmez kaydırdı. Önce ters şeride ardından ise uçuruma attı. Aracı durdurma şansım hiç yoktu" dedi.

Yaralılardan Emin Dağdeviren ise, "Kazayı görünce fren yaptım. Yerdeki yağdan dolayı araç durmadı. Ben de sağa kırdım" dedi. Kazalarda ilgili jandarma soruşturması başlattı.