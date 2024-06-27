Yola savrulan araçtaki aynı aileden 5 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Kahta Küçük Saniye Sitesi kavşağında Mustafa A. yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak yoldan savruldu. Meydana gelen kazada sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Saime A., Mehmet A., Hacer A. ve Halit A. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Sağlık ve Kahta İftaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavisi devam eden yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.