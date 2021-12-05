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Giriş Tarihi: 5.12.2021 12:05 Son Güncelleme: 5.12.2021 12:06

Yolcu almayan taksi, trafikten men edildi

EMİR SOMER EMİR SOMER
Yolcu almayan taksi, trafikten men edildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince Cuma akşamı Maçka’dan Kuruçeşme’ye gitmek isteyen yolcuları ‘trafik olduğu’ iddiasıyla aracından indiren taksicinin aracı trafikten men edildi.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinin Maçka semtinden Kuruçeşme semtine yolculuk etmeyen vatandaşlar, taksiye bindi. Taksi sürücüsü bir süre sonra 'trafik olduğu' iddiasıyla yolcuları araçtan indirdi. Yolculara, "Şoförlüğün var mı? Gel sen sür" dedi.

Yolcuların şikâyeti üzerine inceleme yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri; güvenlik kameraları, sosyal medya ve ulusal basında yer alan görüntüleri detaylı bir şekilde inceledi. Ticari taksi sürücüsünün M.B. isimli şahıs olduğu tespit edildi.

Konu ile ilgili M.B. isimli ticari taksi sürücüsüne Karayolları Trafik Kanununa göre bin 339 Türk lirası idari para cezası verildi. Ayrıca M.B'nin Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi de İBB tarafından 20 gün süre ile askıya alınırken, ticari taksi 10 gün süre ile trafikten men edildi.

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Yolcu almayan taksi, trafikten men edildi
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