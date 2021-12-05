Yolcu almayan taksi, trafikten men edildi

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinin Maçka semtinden Kuruçeşme semtine yolculuk etmeyen vatandaşlar, taksiye bindi. Taksi sürücüsü bir süre sonra 'trafik olduğu' iddiasıyla yolcuları araçtan indirdi. Yolculara, "Şoförlüğün var mı? Gel sen sür" dedi.

Yolcuların şikâyeti üzerine inceleme yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri; güvenlik kameraları, sosyal medya ve ulusal basında yer alan görüntüleri detaylı bir şekilde inceledi. Ticari taksi sürücüsünün M.B. isimli şahıs olduğu tespit edildi.

Konu ile ilgili M.B. isimli ticari taksi sürücüsüne Karayolları Trafik Kanununa göre bin 339 Türk lirası idari para cezası verildi. Ayrıca M.B'nin Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi de İBB tarafından 20 gün süre ile askıya alınırken, ticari taksi 10 gün süre ile trafikten men edildi.