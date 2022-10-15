Yolcu kalp krizi geçirince otobüsü hastaneye sürdü
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İstanbul Beykoz'da önceki gün saat 08.45 sıralarında Dereseki- Kadıköy hattında çalışan özel halk otobüsünde, şoför Aydın Sarı, otobüse binen Zekariya Teksal'ın ayakta durmakta zorlandığını fark etti. Diğer yolcuların yardımıyla Teksal'ın koltuğa oturmasını sağlayan şoför, Teksal'ın kalp krizi geçirmesinden şüphelenip, güzergahını hemen değiştirerek otobüsü Medistate Kavacık Hastanesi acil servisine doğru sürdü. Adeta zamanla yarışan otobüs şoförü, Teksal'ı acil servis ekiplerine teslim etti. Ancak Teksal kurtarılamadı. İHA