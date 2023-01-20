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Giriş Tarihi: 20.1.2023 11:46 Son Güncelleme: 20.1.2023 12:01

Yolcu karşılamaya gelen dolandırıcı yakayı ele verdi

İstanbul Havalimanı'nda şüphe üzerine kimlik kontrolü yapan polisleri Asayiş Polis Haber Gazetesi adıyla oluşturulmuş sahte basın tanıtım kartı göstererek atlatmaya çalışan ve dolandırıcılık suçlarından araması bulunan Hasan D., yakayı ele verdi.

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Yolcu karşılamaya gelen dolandırıcı yakayı ele verdi

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, iki gün önce terminale yolcu karşılamaya gelen bir kişiden şüphelenerek kimlik kontrolü yapmak istedi. Yapılacak kimlik kontrolünden Hacı Doğan ismine Asayiş Polis Haber Gazetesi adıyla oluşturulmuş sahte basın tanıtım kartı göstererek kurtulabileceğini düşünen kişinin bilgilerinin kontrolü için parmak izi tespiti yapıldı.

Yapılan parmak izi kontrolünde kişinin gerçek isminin Hasan Doğan olduğu, İstanbul, İzmir ve Bolu'da 15 ayrı dolandırıcılık ve sahtecilik suçundan aranması ve 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Hasan Doğan işlemlerinin yapılmasının ardından Marmara Cezaevi'ne teslim edildi.

Yolcu karşılamaya gelen dolandırıcı yakayı ele verdi | Video

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Yolcu karşılamaya gelen dolandırıcı yakayı ele verdi
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