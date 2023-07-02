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Giriş Tarihi: 2.7.2023 18:23 Son Güncelleme: 2.7.2023 18:34

Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 21 kişi yaralandı

Amasya'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i bebek, 2’si de çocuk olmak üzere 21 kişi yaralandı.

Umut YEŞİLYURT Umut YEŞİLYURT
Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 21 kişi yaralandı

Amasya Dr. Devlet Bahçeli Bulvarı Çevre Yolu Kavşağı'nda öğle saatlerinde meydana gelen kazada Yaşar Tiryaki (60) yönetimindeki minibüs, kavşakta Turgut Ceylan (47) yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kontrolden çıkan minibüs köprü ayağına çarparak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerle birlikte araçlarda bulunan 10 aylık bebek Ahmet Çınar Kürklü, Emirkan Ağzıaçık (22), Şengül Kürklü (35), Anıl Can Cenikli (23), Savaş Ürküp (57),Caner Kurt (19), Hikmet Polat (51),Mehmet Ayğan (43), Doğan Çamlıgüney (83),Kadir Berk Ceylan (10), Ekrem Türkoğlu (61), Söngül Ceylan (42), Rabia Keleş (24), Selcan Toprak (37), Zeynep Oruç (22), Senanur Ceylan (12), Seynur Bıçkıcı (46), Arzu Keskin (44) ve Seyma Çaycı (30) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 21 kişi yaralandı
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