Haberler Yaşam Haberleri Yolcu minibüsü şarampole devrildi: 10 kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 10.1.2025 15:16 Son Güncelleme: 10.1.2025 15:17

Yolcu minibüsü şarampole devrildi: 10 kişi yaralandı

İstanbul Silivri'de hafif ticari aracın çarptığı yolcu minibüsü devrildi. Bu sırada aynı noktadan geçen servis minibüsü de kazaya karışan araçlara çarpmamak için manevra yapınca şarampole düştü. Kazada 10 kişi yaralandı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Yolcu minibüsü şarampole devrildi: 10 kişi yaralandı

Kaza, saat 08.30 sıralarında Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. B.Y.'nin idaresindeki hafif ticari araç, karşı yönden gelen R.K.'nin yönetimindeki yolcu minibüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs devrildi. Bu sırada kazayı görev başka bir servis minibüsü de kazaya karışan araçlara çarpmamak için manevra yapınca şarampole düştü.

Kazada yolcu minibüsündeki 10 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastanelere götürüldü. Kaza nedeniyle trafik bir süre durdu. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yolcu minibüsü şarampole devrildi: 10 kişi yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA