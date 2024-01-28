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Giriş Tarihi: 28.1.2024

Yolcu minibüsünde doğum sürprizi

Yolcu minibüsünde doğum sürprizi
İstanbul Bahçelievler'de 32 haftalık hamile Mizgin Güçlü kontrol için hastaneye gittiği sırada yolcu minibüsünde doğum yaptı. Minibüsle hastaneye götürülen kadın ile bebeği tedavi altına alındı. Bebeğe Asmin adı verildi. Doğum yapan Mizgin Güçlü, "Minibüste bir anda sancım başlayınca kendimi yere attım. Minibüste bir sürü erkek vardı, ben de onlardan çekindiğim için bağıramadım. Minibüsün demirlerinden tutunarak sessizce kendimi sıktım. Sıkınca da zaten bebek geldi" dedi. Baba Murat Güçlü, "Herkes minibüsçüye seslendi hızlansın diye. O da sağ olsun ambulans şoförü gibi sürmeye başladı" diye konuştu.

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Yolcu minibüsünde doğum sürprizi
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