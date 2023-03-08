Yolcu olarak bindiler: Taksinin şoförünü öldürdüler

Olay Merkez Kocasinan İlçesi Mithatpaşa Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde meydana geldi. Mustafa Kılıçarslan (25) isimli taksi şoförü, sürücüsü olduğu 38 T 0790 plakalı araca şehir merkezinden 3 müşteri aldı. Müşterilerin isteği üzerine Mithatpaşa mahallesine giden taksi şoförü, Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde seyir halindeyken müşterilerin saldırısına uğradı.
Arka koltukta oturan şüpheliler Mustafa Kılıçarsan'ı başından tabancayla vurdu. Şoförün vurulmasıyla birlikte kontrolden çıkan taksi Osmanlı apartmanın bahçesine girerek durdu. Araçtan inen 3 şüpheli olay yerinden yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekibi, taksi şoförü Mustafa Kılıçaslan'ın cansız bedeniyle karşılaştı.
Gasp ihtimali üzerinde duran polis, kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Mustafa Kılıçarslan'ın cesedi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.