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Giriş Tarihi: 4.9.2022 15:41 Son Güncelleme: 4.9.2022 15:42

Yolcu otobüsü alev aldı! Faciadan son anda dönüldü

Muğla-Denizli karayolundan büyük bir faciada dönüldü. İçinde 36 yolcunun bulunduğu otobüs, bir anda alev topuna döndü. Yolcular hemen tahliye edildi. Ekiplerin müdahalesiyle otobüsteki alevler, yakınındaki ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Yolcu otobüsü alev aldı! Faciadan son anda dönüldü

Muğla-Denizli karayolu Esentepe mevkiinde, Marmaris-Trabzon seferini yapan seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı. Alevler, kısa sürede otobüsü sardı. Otobüsteki 36 yolcu hızlı şekilde tahliye edildi. Alev topuna dönen otobüse Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı, Yılanlı Orman İşletme Müdürlüğü emrinde görevli yangın söndürme ekipleri müdahale etti.

Ekiplerin müdahalesiyle otobüsteki alevler, yakınındaki ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangından dolayı otobüs hurdaya dönerken, herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

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Yolcu otobüsü alev aldı! Faciadan son anda dönüldü
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