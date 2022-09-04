Yolcu otobüsü alev aldı! Faciadan son anda dönüldü

Muğla-Denizli karayolu Esentepe mevkiinde, Marmaris-Trabzon seferini yapan seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı. Alevler, kısa sürede otobüsü sardı. Otobüsteki 36 yolcu hızlı şekilde tahliye edildi. Alev topuna dönen otobüse Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı, Yılanlı Orman İşletme Müdürlüğü emrinde görevli yangın söndürme ekipleri müdahale etti.
Ekiplerin müdahalesiyle otobüsteki alevler, yakınındaki ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangından dolayı otobüs hurdaya dönerken, herhangi bir can kaybı yaşanmadı.