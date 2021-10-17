Yolcu otobüsü dereye uçtu: 2 ölü, 14 yaralı

İstanbul
'dan Trabzon
'a giden Osman Özsoy idaresindeki yolcu otobüsü sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 100 metre aşağıda bulunan dereye uçtu. Yaralılar AFAD ekibinin halatlı taşıyıcılarıyla yukarı çıkartılarak hastanelere taşındı. Araçta sıkışan sürücü Özsoy ise uzun süren çalışmalar sonrasında kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kazada Sevilay Aksoy Öztürk (45) kaza yerinde, Zekiye Özdemir (46) ise kaldırıldığı Samsun
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Yaralanan 14 kişi hastanelerde tedavi altına alındı. Samsun Valisi Zülkif Dağlı, hastaneye giderek yaralıları ziyaret etti. Dağlı, "Kaza ile ilgili adli süreç devam ediyor. 2 vatandaşımızı kaybettik. 7 ağır yaralımız var. Aracın çok fazla takla atmamış olması bizim için teselli vericidir" dedi. Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde ise cenaze nakil aracının çarptığı Ferdi Arslan (41) hayatını kaybetti.