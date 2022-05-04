Yolcu otobüsü devrildi: 10 yaralı

Elazığ'dan Osmaniye istikametine giden yolcu otobüsü Gaziantep'in Nurdağı ilçesi sınırları içinde bir TIR'a arkadan çarparak devrildi. Kazada yaralanan 10 yolcu ambulanslarla hastanelere nakledilerek tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle TAG otoyolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Olay yerinde incelemelerde bulunan Gaziantep Valisi Davut Gül, yaralıların hiçbirinin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirterek, vatandaşlara bayram tatili dönüşünde trafik kurallarına dikkat etmeleri yönünde uyarılarda bulundu.