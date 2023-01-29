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Giriş Tarihi: 30.1.2023

Yolcu otobüsü devrildi

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Yolcu otobüsü devrildi
Malatya'dan İstanbul'a giden Mehmet K.'nın kullandığı otobüs Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi yakınlarında, kar ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen otobüs bariyerlileri de aşarak şarampole yuvarlandı. Cemil Özhan, Mustafa Özdoğan ve Abdulvahap Batan olay yerinde, bir kişi de kaldırıldığı hastanede öldü. Yaralanan 24 kişi ise tedavi altına alındı. Muğla'nın Marmaris ilçesinde Mustafa Besleme'nin (29) kullandığı otomobil, Azmak Deresi'ne düştü. Sürücü ile araçta bulunan S.C. (30), Ceren Ceylan (23) ve Öykü Kasımoğlu (27), hastaneye kaldırıldı. Ceylan ve Kasımoğlu kurtarılamadı. Sürücünün 3,79 promil alkollü olduğu öğrenildi. Rize'de, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarpan hemşire Enise Gürsoy öldü. Tekirdağ'da, takla atan ve 100 metre sürüklenen otomobilin sürücüsü Berke Çetinkaya (25) öldü, bir kişi yaralandı. Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde ise şarampole uçan otomobilin sürücüsü M.A. (40) ölürken, biri çocuk 5 kişi yaralandı. Aydın'ın Nazilli ilçesinde, devrilen motosikletten yola savrulan ve kaskı bulunmayan Erol Çolak (25) hayatını kaybetti. İstanbul'da ise 15 Temmuz Demokrasi Otagarı'nda otobüsten inen Müzeyyen K. telefonla konuşurken perondan çıkan bir otobüsün çarpması sonucu öldü.

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Yolcu otobüsü devrildi
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