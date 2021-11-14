Yolcu otobüsü gelin arabası oldu

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde yaşayan ve şehirlerarası yolcu taşımacılığında hostes olarak çalışan Fevzi Dağbaşı, Fatma Güzel ile dünya evine girdi.

Çalıştığı yolcu otobüsünü düğün günü gelin arabası yapmaya karar veren Dağbaşı, süslediği otobüs ile gelinin Karaköprü ilçesindeki baba evinin önüne geldi. Oynanan oyunların ardından damat Dağbaşı, gelini otobüsle alarak düğün yapılan alana götürdü.

İlginç görüntülerin ortaya çıktığı düğün sonrası Dağbaşı; "Otobüs sevdam vardı ve sevdiğim kadınla birleştirmek istedim ve başardım, çok mutluyuz" diye konuştu.