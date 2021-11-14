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Giriş Tarihi: 14.11.2021 15:17 Son Güncelleme: 14.11.2021 16:12

Yolcu otobüsü gelin arabası oldu

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Yolcu otobüsü gelin arabası oldu

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde Fatma Güzel ile evlenen Fevzi Dağbaşı, gelini baba evinden gelin arabası olarak süslediği yolcu otobüsüyle aldı.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde yaşayan ve şehirlerarası yolcu taşımacılığında hostes olarak çalışan Fevzi Dağbaşı, Fatma Güzel ile dünya evine girdi.

Çalıştığı yolcu otobüsünü düğün günü gelin arabası yapmaya karar veren Dağbaşı, süslediği otobüs ile gelinin Karaköprü ilçesindeki baba evinin önüne geldi. Oynanan oyunların ardından damat Dağbaşı, gelini otobüsle alarak düğün yapılan alana götürdü.

İlginç görüntülerin ortaya çıktığı düğün sonrası Dağbaşı; "Otobüs sevdam vardı ve sevdiğim kadınla birleştirmek istedim ve başardım, çok mutluyuz" diye konuştu.

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Yolcu otobüsü gelin arabası oldu
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