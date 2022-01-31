Yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada baba öldü, kızı yaralandı

Alınan bilgiye göre, sürücü Mikail Ünlü (45) idaresindeki otomobil, Kırıkkale-Ankara karayolu 14. kilometrede kayganlaşan yolda aynı yönde seyreden H.K. idaresindeki yolcu otobüsünü sollama esnasında kayarak otobüsle çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücü Ünlü ile yanındaki yolcu olan 8 yaşındaki kızı Neva Ünlü yaralandı.
Olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan sürücü Mikail Ünlü yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.