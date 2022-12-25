Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 1’i ağır 48 yaralı

Şanlıurfa'dan Bursa'ya gitmekte olan Ahmet Yavuz İlme idaresindeki yolcu otobüsü, Adana istikametinden Konya istikametine seyir halindeyken Ereğli ilçesi şeker fabrikası yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü İlme ile otobüsteki 48 kişi yaralandı. İhbarla birlikte kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Belinde kırık olduğu tespit edilen bir yaralının ise Konya'ya sevk edildiği belirtildi. Yaralıların birçoğunun ise tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.