Kaza, TAG Otoyolu üzerinde Narlı kavşağı mevkiinde yaşandı. İddiaya göre Adıyaman'dan yola çıkan yolcu otobüsü Narlı Kavşağına yaklaştığı esnada şoförün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan otobüs şarampole uçarak yan yatarken kazada otobüste bulunan 3'ü ağır 25 yolcu yaralandı.
Yolcu otobüsü şarampole uçtu: 3'ü ağır 25 yaralı
Yaralılarına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine Kahramanmaraş ve Gaziantep'ten çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
YARALILARA MÜDAHALE EDİLİYOR
Yan yatan otobüste bulunan yaralı yolcular itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri tarafından çıkarıldı. Can pazarının yaşandığı kazada yaralanan yolcular ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gaziantep ve Kahramanmaraş'taki hastanelere kaldırılıyor.
Feci kazada yan yatan otobüsün altına sıkışan bir yolcu için Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekibi seferber oldu. Sıkışan yolcuyu çıkarmak için ekiplerin yoğun çabası sürüyor.
Olay yerine sevk edilen jandarma ve polis ekipleri yolda ikinci bir kaza yaşanmaması için geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.
VALİ GÜL: 28 VATANDAŞIMIZIN TAMAMI ÇIKARILDI
Gaziantep Valisi Davut Gül, olay yerinde yetkililerden bilgi aldı.
Gül, gazetecilere yaptığı açıklamada, otobüste şoför dahil 28 kişinin bulunduğunu belirterek, şu bilgileri paylaştı:
"28 vatandaşımızın tamamı çıkarıldı, hastanelere sevk edildi. Şu an itibariyle ölüm yok. Belediye başkanımız, kaymakamımız, bütün görevli arkadaşlarımız burada, canla başla kurtarma çalışmalarında gayret gösteriyor. Yaralılara acil şifalar diliyoruz, firma sahiplerine ve yetkililere de geçmiş olsun diyoruz. Savcılık ve kolluk kuvvetleri boyutuyla kazanın oluş şekli takip ediliyor. Şu an bir tırla otobüsün karıştığı ama ayrıntısını bilmiyoruz."