Yolcu otobüsü şarampole uçtu: 3’ü ağır 25 yaralı





VALİ GÜL: 28 VATANDAŞIMIZIN TAMAMI ÇIKARILDI

Gaziantep Valisi Davut Gül, olay yerinde yetkililerden bilgi aldı.

Gül, gazetecilere yaptığı açıklamada, otobüste şoför dahil 28 kişinin bulunduğunu belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"28 vatandaşımızın tamamı çıkarıldı, hastanelere sevk edildi. Şu an itibariyle ölüm yok. Belediye başkanımız, kaymakamımız, bütün görevli arkadaşlarımız burada, canla başla kurtarma çalışmalarında gayret gösteriyor. Yaralılara acil şifalar diliyoruz, firma sahiplerine ve yetkililere de geçmiş olsun diyoruz. Savcılık ve kolluk kuvvetleri boyutuyla kazanın oluş şekli takip ediliyor. Şu an bir tırla otobüsün karıştığı ama ayrıntısını bilmiyoruz."