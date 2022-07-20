Yolcu otobüsü şarampole uçtu: 17 yaralı

İstanbul'dan Kahramanmaraş'a giden yolcu otobüsü Kayseri Malatya Karayolu'nun Kamber mevkiinde yoldan çıktı. Şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs şarampole uçtu. Bir süre sürüklenen otobüs daha sonra toprak birikintisine çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, Jandarma, 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otobüsten çıkarılan yaralılar ambulanslarla Kayseri'deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındılar. Yaralılar arasında bulunan muavinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, diğer 16 yaralının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.