Yolcu otobüsü tarlaya devrildi: 6 ölü, 33 yaralı

Kastamonu'da karlı ve buzlu yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsü tarlaya devrildi. Kazada 6 kişi hayatını kaybederken 3'ü ağır 33 kişi de yaralandı. Kaza, dün sabah 05.50'de Kastamonu-Sinop karayolu Alatarla mevkiinde meydana geldi. İstanbul-Sinop Ayancık seferini yapan yolcu otobüsü sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya devrildi. Niyazi Ersoy (73), Mevlüt Karakuş (63), Şerafettin Öz (70), Selfet Ersoy (69), Hikmet Sürücü (28) ve Naime Karakuş (61) hayatını kaybetti. Aralarında otobüsün şoförü Orhan Çelik'in de olduğu 33 yaralı ise çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yapılan incelemelerde otobüsün lastiklerinin kış lastiği olduğu saptandı.Kaza yerine gelen Kastamonu Valisi Meftun Dallı yolun daha önce tuzlandığını ancak tuzun az düştüğü yerler olabileceğini, incelemenin devam ettiğini söyledi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, kazayla ilgili Taşköprü Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını ve 2 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini kaydetti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise "Bütün sürücülerimize sesleniyorum. Aşırı hız ve bir anlık dikkatsizlik büyük acılara neden olabiliyor. Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım" dedi.Öte yandan Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde D-100 karayolundan yol ayrımına bağlanan otomobil bariyerlere çarparak sürüklendi. Otomobil sürücüsü İbrahim Uyanık ve arka koltuktaki yolcu Abdullah Yabar hayatını kaybetti. 2 kişinin 18 yaşında ve kuzen oldukları ortaya çıktı. Diğer yolcu Caner Ö. ise hastaneye kaldırıldı. Zonguldak'ta kontrolden çıkarak 15 metre yükseklikteki istinat duvarından anayola uçan otomobildeki Sedat Ermiş (45) ve Özkan Eliusta (41) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Savaş Eroğlu (43) yaralandı. Düzce'de ise bariyerlere çarpan otomobildeki baba Gökhan Dinç (36) ve kızı Meva Nur (6) kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti. Antalya'da da kırmızı ışıkta bekleyen araca başka bir araç arkadan çarptı. Arkadan çarpılan araçta bulunan Selçuk Taşkıran (45) hayatını kaybetti. 2 sürücü ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.