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Giriş Tarihi: 19.12.2023

Yolcu otobüsü TIR ile çarpıştı: 1 ölü 37 yaralı

Marmara Otoyolu üzerinde yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı. Kazada muavin hayatını kaybetti, 37 yolcu yaralandı. 7 ilde yaşanan kazalarda ise 10 kişi hayatını kaybetti

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Yolcu otobüsü TIR ile çarpıştı: 1 ölü 37 yaralı
İstanbul'da dün sabah Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde bir yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı. Kazada otobüsün muavini Halil Atay (26) hayatını kaybetti, 37 kişi yaralandı. Otobüse sıkışan şoför ise itfaiyenin çalışması sonucu kurtarıldı. 11 yaralının tedavisi ayakta yapılırken 26 yaralı hastaneye kaldırıldı.

ANNE VE OĞLU ÖLDÜ, BABA YARALI
Diğer taraftan yurdun farklı illerinde meydana gelen trafik kazalarında ise 10 kişi hayatını kaybederken 8 kişi yaralandı.
Nevşehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Diyarbakır'da Hacı Şeker idaresindeki otomobil, çöp kamyonuna arkadan çarptı. Otomobildeki Mehmet Avşar ile Murselin Avşar öldü, 2 kişi ağır yaralandı.



Zonguldak'ta Sudenur Garip (23) idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Genç kadın olay yerinde can verdi.
Kayseri'de yolun karşısına geçmeye çalışan Fulya Turhan (20), otomobilin çarpması sonucu öldü.
Kocaeli Çayırova'da Saadettin Malkoç idaresindeki otomobil bariyerlere saplandı. Ayşe Malkoç ile oğlu Fatih Malkoç öldü. Baba Saadettin Malkoç yaralandı.
Bursa'da 4 aracın karıştığı trafik kazasında Rıdvan Acar hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Erzurum Horasan'da ticari araç ile kamyonet çarpıştı. 21 yaşındaki Y.İ.Y. hayatını kaybetti.

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Yolcu otobüsü TIR ile çarpıştı: 1 ölü 37 yaralı
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