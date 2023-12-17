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Giriş Tarihi: 17.12.2023 15:01 Son Güncelleme: 17.12.2023 15:46

Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: 10 yaralı

Şanlıurfa gişeleri yakınlarında yolcu otobüsü Tır ile çarpıştı. Meydana gelen kazada yolcu otobüsü devrildi. 10 kişi yaralandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Yolcu otobüsü TIR’la çarpıştı: 10 yaralı

Kaza,Şanlıurfa-Gaziantep otobanında Şanlıurfa gişeleri meydana geldi. İddiaya göre, otobandaki gişeler çıkışında Diyarbakır- İzmir istikametine seyir halinde olan Macit E. İdaresindeki yolcu otobüsü, tır ile çarpıştı.

Kazada çarpışmanın etkisiyle yolcu otobüsü yoldan çıktı ve devrildi. Yolcu otobüsünde 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 10 yaralı daha sonra çevredeki hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle yolda ulaşımda aksaklık yaşandı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: 10 yaralı
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