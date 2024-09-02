Yolcu otobüsü tomruk yüklü tır ile çarpıştı: 3 ölü, 18 yaralı

Bartın'dan Erzurum giden yolcu otobüsü, Karabük ilindeki yolcuları da almak için geldiği sırada Karabük Yenice Karayolu Kayadibi mevkiinde öğlen saatlerinde Yenice istikametinden gelen tır ile sebebi bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı.

Kazada Yolcu Otobüsün sürücüsü ile tırın sürücü ve 1 yolcu hayatını kaybederken, yaralanan yolcular olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edilirken, bazı yolcuların hayati tehlikelerinin olduğu belirtildi. Kazanın ardından yol bir süre trafiğe kapatılırken, ekiplerin çalışmaları ile yoldan kaldırılarak, yol araç trafiğine açıldı. yeniden açıldı.



Yetkililer, kazanın sebebiyle ilgili incelemelerin sürdüğünü, kazada yaşamlarını yitiren kişilerin ve yolcuların kimlik tespit çalışmaları devam ediyor