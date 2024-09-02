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Giriş Tarihi: 2.9.2024 14:25 Son Güncelleme: 2.9.2024 14:58

Yolcu otobüsü tomruk yüklü tır ile çarpıştı: 3 ölü, 18 yaralı

Karabük Yenice Zonguldak Yolu Kayadipi köyü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirirken 18 kişi yaralandı.

Ali Faik ATAY Ali Faik ATAY
Yolcu otobüsü tomruk yüklü tır ile çarpıştı: 3 ölü, 18 yaralı

Bartın'dan Erzurum giden yolcu otobüsü, Karabük ilindeki yolcuları da almak için geldiği sırada Karabük Yenice Karayolu Kayadibi mevkiinde öğlen saatlerinde Yenice istikametinden gelen tır ile sebebi bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı.

Kazada Yolcu Otobüsün sürücüsü ile tırın sürücü ve 1 yolcu hayatını kaybederken, yaralanan yolcular olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edilirken, bazı yolcuların hayati tehlikelerinin olduğu belirtildi. Kazanın ardından yol bir süre trafiğe kapatılırken, ekiplerin çalışmaları ile yoldan kaldırılarak, yol araç trafiğine açıldı. yeniden açıldı.

Yetkililer, kazanın sebebiyle ilgili incelemelerin sürdüğünü, kazada yaşamlarını yitiren kişilerin ve yolcuların kimlik tespit çalışmaları devam ediyor

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Yolcu otobüsü tomruk yüklü tır ile çarpıştı: 3 ölü, 18 yaralı
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