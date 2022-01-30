Yolcu otobüsünde 16 bin 800 sentetik ecza hap yakalandı

Uşak İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il girişinde araçlara ve yolculara yönelik denetimlerini sürdürüyor. Kent girişinde kurulan, uygulama noktasında görevli ekiplerce seyir halindeki şehirler arası bir yolcu otobüsü durduruldu. Yolcu otobüsünde yapılan aramada Y.T. isimli yolcuya ait olan koli içerisinde 16 bin 800 sentetik ecza hap, 13 gram skunk ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Kolinin sahibi olan Y.T. polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen Y.T. "Uyuşturucu Madde Ticareti" yapma suçundan tutuklandı.