Haberler Yaşam Haberleri Yolcu otobüsünde 16 bin 800 sentetik ecza hap yakalandı
Giriş Tarihi: 30.1.2022 17:09 Son Güncelleme: 30.1.2022 17:17

Yolcu otobüsünde 16 bin 800 sentetik ecza hap yakalandı

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Yolcu otobüsünde 16 bin 800 sentetik ecza hap yakalandı

Uşak’ta şehir girişinde durdurulan yolcu otobüsünde bulunan bir yolcuya ait olan kolide 16 bin 800 sentetik ecza hap, 16 gram skunk ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Nöbetçi hakimlikçe şüpheli tutukladı.

Uşak İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il girişinde araçlara ve yolculara yönelik denetimlerini sürdürüyor. Kent girişinde kurulan, uygulama noktasında görevli ekiplerce seyir halindeki şehirler arası bir yolcu otobüsü durduruldu. Yolcu otobüsünde yapılan aramada Y.T. isimli yolcuya ait olan koli içerisinde 16 bin 800 sentetik ecza hap, 13 gram skunk ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Kolinin sahibi olan Y.T. polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen Y.T. "Uyuşturucu Madde Ticareti" yapma suçundan tutuklandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bu köyden 120 doktor, 100 tıp öğrencisi çıktı
Son dakika | İmamoğlu'nun 'BALIK' pervasızlığı tam gaz: İngiliz elçiyle lezzet konuşmuş!
CHP’li Bilecik Belediyesi’ndeki rüşvet tarifesine müfettişler el koydu
Son dakika: İstanbul Çatalca'da minibüs devrildi! Çok sayıda polis yaralı!
Kapsam genişletildi, ödemeler de arttırıldı! 500 bin gence gelir kapısı
Hülya Koçyiğit yakın dostu Fatma Girik’in vefatının ardından ilk kez anlattı! 'O sözleri unutamıyorum'
CHP’li Seyit Torun’dan “Ekrem İmamoğlu” itirafı: Hata yaptık
THY, Murat Ongun'un iddialarını yalanladı: Kendi çıkarları doğrultusunda yanıltıcı paylaşım yapanlara itibar etmeyin
Bekir Bozdağ’ın adı bile FETÖ’cüleri hoplatmaya yetti
Mecdelli
ARKADAŞINA GÖNDER
Yolcu otobüsünde 16 bin 800 sentetik ecza hap yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA